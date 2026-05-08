８日、参議院本会議で「国家情報会議」設置法案の審議が始まり、高市総理の答弁に対し「根拠がない」などのヤジが飛ぶ場面もあった。【映像】高市総理に「ヤジ」が飛んだ瞬間（実際の様子）立憲民主党の小島とも子議員が「影響工作は、何も外国からに限っているわけではありません。昨今の国内の選挙においても、特定の勢力を勝たせようとしたり、あるいは対抗する勢力を不利な状況に導くために、SNSやAIなどを悪用して世論を