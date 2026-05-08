アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社）発売記念イベントに登壇した。デビュー3周年を迎え、躍進を遂げたメンバーが変化を語った。【ソロカット】キュートなハートポーズを披露したCANDY TUNE3年間での活動で印象に残った出来事を聞かれ南は「この3年間だと目標といってい