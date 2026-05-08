5月7日から熊本入りしている松本洋平 文部科学大臣は、熊本大学の附属小学校を訪れ、今年度設置された国際クラスを視察しました。 【写真を見る】文部科学大臣が視察したのは熊大附属小の"国際クラス"「これからの日本の教育に様々な示唆を与えてくれる取り組み」 熊本大学附属小学校の国際クラスは今年度、全国の国立大学附属の学校で初めて設置されました。 "これからの日本の教育に様々な示唆" 国際クラスの1年生を視察し