アイドルグループ・モーニング娘。’26の井上春華が、体調不良のためきょう8日に行われるバースデーイベントを延期することが明らかになった。同日、ハロープロジェクトの公式サイトで発表された。【写真】初写真集で爽やかな笑顔を見せる井上春華美腹筋もモーニング娘。'26井上春華に関するお知らせと題した文書では、「メンバーの井上春華ですが、喉の不調を訴えた為、医師の診察を受けた結果、急性咽頭炎と診断されました