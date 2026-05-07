今治.夢スポーツが、教育事業「しまなみ野外学校」の活動の一環として、2026年7〜8月に実施する冒険教育プログラム「Switch on! キャンプ」の参加者を、しまなみ野外学校公式ホームページにて募集開始した。生きる力を育む「Switch on! キャンプ」とは「Switch on! キャンプ」は、生きる力を育み、子どもたちの遺伝子にスイッチを入れることを目的としたプログラムだ。自然の中に身を置くことで日常の当たり前に感謝し、1人ではで