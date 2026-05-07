インフィニティが運営するウェルビーイングコミュニティ「Free Life LAB」は、5月11日(月)〜15日(金)の5日間、オンラインイベント「ご自愛WEEK 2026」を開催する。参加費は無料だ。「ご自愛WEEK 2026」では、朝ヨガや瞑想、ジャーナリングなどを通して、自分を整える習慣を体験できるプログラムを提供する。心身をゆるめて“自分を整える習慣”を提案「自分のことは、いつも後回し。」そんな毎日を送る女性に向けて、“頑張り屋さ