ホンダウォークが展開する屋外作業機械ブランド・プラウ(PLOW)は、5月9日(土)・10日(日)の2日間、プラウ上越店にて「春のウルトラ体験フェス プラウまつり in 上越店」を開催。会場には、各メーカーの展示・実演コーナーをはじめ、木工体験教室、チェンソー目立て講習会、薪割り体験、溶接体験、モルック体験、サウナテント体験、キッチンカー出店など多彩なコンテンツが集結する。野外仕事をもっと楽しく同イベントは、草刈機、ロ