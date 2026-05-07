佐藤食肉のグループ会社である山長ハムは、2025年度の売上高がグループ参入時の約7倍となる7億円規模に到達する見込みであることを発表した。さらなる躍進を目指し、フラッグシップ商品「なまらハム」の誕生ストーリーを公開するとともに、全国展開を加速させるための販売パートナーを広く募集している。父の修行先を守りたい、事業承継から始まった再生劇佐藤食肉現代表の父である先代が、精肉業界を志し修行を積んだ場所が加茂市