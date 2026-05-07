Spinelは、体験ツアー事業「PRIMAL(プライマル)」を始動。第一弾として、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・色川地区の猟師「だものみち」と連携し、1泊2日の狩猟体験ツアーの販売を開始した。原体験プラットフォーム「PRIMAL」スーパーの棚に並ぶ精肉、加工された切り身。現代の都市生活において、食卓に届くまでの過程は限りなく不可視化されている。一方、地方では獣害(イノシシ・シカ等による農作物被害)が深刻化し、捕獲された動物