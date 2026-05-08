俳優の草刈正雄が、17歳になったチワワの愛犬ジェシーを夫婦で“介護”していることを明かした。【映像】17歳のチワワ・ジェシー草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。17歳になるチワワの愛犬ジェシーと8歳のバービィの写真を公開した。下からカメラを見上げる、つぶらな瞳のジェシーに黒柳は「あら、こんな可愛いの！目が大きいんですね」と感嘆。草刈は「可愛いですよね」と目尻を下げ、「アッ