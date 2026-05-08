元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。「ばっさり30センチ？40センチ？は切りました 3年ぶり？のショートボブ」と書き出し、“人生最長ロングヘア”からのイメチェンを報告した。【写真】「思い切ったねーー!!」人生最長ロング→ショートボブのビフォー・アフター出産を機にロングヘアが定着していたそうで、投稿では「子供を産んでから髪の毛の手入れがロングの方が実