日韓の外務・防衛当局による次官級協議が初めて開かれました。イラン情勢や北朝鮮への対応が話し合われたということです。【映像】日韓の外務・防衛当局による次官級協議の様子外務と防衛担当による次官級協議＝2＋2は、ソウルで初開催されました。これまでは局長級で開かれてきましたが次官級に格上げされた形で、日本側からは船越健裕外務次官と加野幸司防衛審議官が参加しました。ミサイルの開発を続ける北朝鮮や中国の