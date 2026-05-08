俳優の奈緒（31）が出演する、レバウェルの新CMが公開された。【映像】看護師＆メガネ姿の奈緒このCMで、看護師、介護職、保育士の3役を演じた奈緒。他に挑戦したい役を聞かれると、意外な答えを明かした。奈緒「忍者をやりたい。本当はかっこいい忍者になれたらいいけれど、ちょっと欠点がある方が私は好き。手裏剣は百発百中だけど、高いところは登れないみたいな」また、もうすぐ母の日ということで、その思い出について