【NASCAR】第11戦 ウルト400（日本時間5月4日／テキサス・モーター・スピードウェイ）【映像】ペースカーが“プッシュ”されるまさかの光景全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCARのレース開始直前、他ではまず見られない光景が繰り広げられた。トヨタの“悪童”デニー・ハムリンが先導するペースカーに“お辞儀”ならぬ“追突”を仕掛けた。問題の場面が起きたのは、全マシンがペースカー先導で周回するパレードラッ