【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 2−1 シャフタール・ドネツク（日本時間5月8日／セルハースト・パーク）【実際の映像】先制点の起点に！一瞬の隙を突くボール奪取クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、華麗なボール奪取で先制点の起点となった。フィジカルと技術が融合したプレーにファンたちが歓喜している。クリスタル・パレスは日本時間5月8日、UEFAカンファレンスリーグ準決勝セカンドレ