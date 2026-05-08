今週は東京競馬場でNHKマイルカップ（芝1600m）が行われる。各路線の精鋭が府中の地に集結した。ここでは、過去10年からカヴァレリッツォとダイヤモンドノットにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■カヴァレリッツォに「2.1.0.0」の好データ 昨年暮れの朝日杯FSを鮮やかな末脚で勝利。一躍世代トップマイラーの座に躍り出たのがカヴァレリッツォだ。思わぬ惨敗を喫した皐月賞を経てリベンジ・マッ