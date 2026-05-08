熊本市消防局が「林野火災注意報」を5月8日午前10時に発表しました。 対象は熊本市消防局が管轄する熊本市・益城町・西原村で、山林での野焼きや屋外でのたき火が制限されます。 ここ3日間、雨がほとんど降らず乾燥が続く中で、乾燥注意報が出ているため、注意報が発表されました。 この注意報は、2025年に全国で林野火災が相次いだことを受け、今年から運用が始まっているものです。 さらに状況が悪化すると警報に切り替えら