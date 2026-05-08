遠距離や多忙など、会う頻度が少ない関係では「私たちって大丈夫？」と不安になるのも自然なこと。でも、そんな会えない時間にこそ、男性の“本気具合”がわかるものです。そこで今回は、男性の“本気か遊びか”がわかる行動を紹介します。メッセージに“心”がこもっているたとえ毎日のやりとりが多くなくても、送られてくるLINEの内容が丁寧で、あなたを気遣う言葉があるなら、それは彼なりの愛情表現。「疲れてない？」「今日こ