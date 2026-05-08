大好物を前にものすごい速さで“おねだり”を繰り出すポメラニアンの姿がSNSで話題を集めている。【映像】ライバルを圧倒！“高速おねだり”するこまちちゃん投稿したのは、食べることを第一に生きているというポメラニアンのこまちちゃん（8歳）の飼い主（＠jMJyueA0pTUSuFI）。大好物のいちごを見せると、まるで早回しを見ているかのようなスピードでおねだりを開始するこまちちゃんの様子を撮影し、Xに動画を投稿した。隣に