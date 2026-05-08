撮影したカメラマンもその迫力に笑みをこぼした圧倒的なボリュームを誇る「限定デカ盛りランチ」がスタジオで大反響を呼んだ。【映像】漫画のようなてんこ盛り！話題のデカ盛りランチ（全体＆他カットあり）かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど・・・』は、ゲストの気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティである。今回は「食のこだわりが強すぎるグルメモンスター」を