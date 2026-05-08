「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月7日の第2試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、勝利の女神のような神々しいオーラを纏って入場した。【映像】生きるパワースポット 高宮まりの美ボディが浮かぶ瞬間プロ雀士としての実力はもちろん、グラビア界でもトップクラスの人気を誇る高宮。彼女が表紙を飾る雑誌は売れ行きが激増すると言われるほどの影響力を持つが、最近ではその美貌がチームメイトに