【WWE】SMACK DOWN（5月1日・日本時間2日／オクラホマ・タルサ）【映像】あまりにもド派手すぎる“女帝”の豪華衣装炎色のフェザーを背負った豪華絢爛な入場衣装で女帝が会場をのみ込んだ。勝敗の前にまず衣装で空気を支配するも、日本の画面越しのファンからは「小林幸子ばり」「美空ひばり」「パチンコ屋の花輪」と、なんとも気まずいリアクションが相次いだ。最新のWWE『SmackDown』でシャ