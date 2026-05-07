とちぎテレビ ３シーズン連続で東地区優勝を成し遂げた、バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは、クラブとして初のリーグ２連覇をかけて９日、ホームでチャンピオンシップ準々決勝の初戦に臨みます。練習の一部が７日、報道陣に公開されました。 宇都宮ブレックスは７日、試合会場となる宇都宮市の日環アリーナ栃木で、９日のチャンピオンシップクォーターファイナル初戦