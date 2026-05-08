部下との1on1で「何を話せばいいのか」と悩む上司は少なくない。しかし、キャリアカウンセラーとしても活動しているコピーライターの荒木俊哉氏は、1on1の場で重要なのは話す内容ではなく、関わり方だと指摘する。1on1で上司が意識すべき姿勢とは。※本稿は、コピーライターの荒木俊哉『聞き出せる人が、うまくいく。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。部下との1on1で上司が意識すべきこと管理職やチームのリーダーを