8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3802.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3943.85ポイントボリンジャーバンド3σ 3873.18ポイントボリンジャーバンド2σ 3840.49ポイント7日TOPIX現物終値 3802.50ポイント8日夜間取引終値 3802.50ポイントボリンジャーバンド1σ 3778.50ポイント5日移動平均 3766.