SNSでよく見る、バズった投稿。狙いすましたコンテンツかと思いきや、実は投稿者自身は皆、口をそろえて「こんなにバズるとは思わなかった」と言うのだとか。漫画家の加藤元浩氏はこの現象から、「読者に何がウケるのか、描いた本人にはまったくわからない」という創作の真理を見いだした。ならば創作者はどうしたら「ウケる」作品を作り出すことができるのだろうか？※本稿は、漫画家の加藤元浩『イマイチはなぜ生まれるのか？ 脳