本日5月8日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、当番組がこれまで何度も密着してきた回転寿司に取り憑かれた俳優 “回転寿司の求道者”溝端淳平に、大学論文のテーマは回転寿司だというせいや（霜降り明星）が挑む、「芸能界！真の回転寿司王決定戦」！互いの行きつけの回転寿司店に向かい、注文すべき逸品をチョイス。通ならではの攻めの選択をするのはどっち？さらにおススメのお店にちなんだ回転寿司