中国メディアの魯中晨報によると、重慶動物園は5日、同園で飼育されているジャイアントパンダが食べている竹の葉にカビのようなものが生えていたとする指摘がインターネット上に複数寄せられたことを受け、声明を発表した。ネット上に投稿された画像によると、パンダが食べている竹の葉に斑点が現れていて、パンダの健康への影響を心配する声が寄せられた。重慶動物園の声明によると、新たに調達したパンダの食用竹（白夹竹
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