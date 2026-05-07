グーグルは7日、生成AI「Gemini」を使った健康アシスタント「Google Health コーチ」を発表した。米国で現地時間19日から提供が開始され、順次日本などでも提供される。 利用には、「Google Health Premium サブスクリプション」（月額1500円、年額1万3000円）や「Google AI Pro/Ultra」の契約が必要。 「Google Health コーチ」は、ユーザーごとにパーソナライズされたコ}