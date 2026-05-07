グーグルは7日、生成AI「Gemini」を使った健康アシスタント「Google Health コーチ」を発表した。米国で現地時間19日から提供が開始され、順次日本などでも提供される。

利用には、「Google Health Premium サブスクリプション」（月額1500円、年額1万3000円）や「Google AI Pro/Ultra」の契約が必要。

「Google Health コーチ」は、ユーザーごとにパーソナライズされたコーチングを行う健康アシスタント機能。ユーザーは、達成したい具体的な目標や毎日の生活リズム、利用できるトレーニング器具、気がかりなことなどを、会話形式でコーチに伝えると、ユーザーに合わせたガイダンスを提供する。生活の変化にあわせて柔軟なコーチングを進めるほか、簡単な会話で状況の更新や目標の変更ができる。

アプリでは、昨日の行動を要約して振り返られるだけでなく、必要な情報を抽出し先回りしたデータ分析を提供する。フィットネスと睡眠の指標や栄養と生理周期のトラッキング、位置情報に基づいた現地の天候などの環境データを連携することで、より適切なコーチングができるようになる。精度をより高めるためのフィードバックや、ユーザーの質問も、チャット形式で24時間受け付ける。

アプリではこのほか、トレーニングメニューを提案するフィットネス タブや、1週間を通じた睡眠リズムからより質の高い睡眠ができるようサポートする睡眠 タブを用意している。

トレーニングの記録は、音声や画像、ドキュメントで記録できる。複雑なトレーニングは、音声やジムのホワイトボードに掲示されたものを撮影して記録できる。食事の記録も、写真を撮影することで、栄養分析をして記録できる。

「Google Health コーチ」は5月19日から米国で利用できる。新しい「Google Fitbit Air」では、5月26日からすべての対象ユーザーが利用できる。サービス開始当初は、対象のFitbitデバイスまたはGoogle Pixel Watchで提供され、そのほかのデバイスにも順次対応する。