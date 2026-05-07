フジテレビ系「ぽかぽか」が７日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は、女優の黒島結菜がゲスト出演。海外旅行中に前代未聞の盗難被害にあったことを明かした。黒島は「前は海外旅行、行ったりとか。結構、アクティブに。１人で行って。二十歳（ハタチ）のときに、初めての一人旅をして。キューバに行きました。（旅行中に）財布を盗まれて…」と明かしスタジオを驚かせた。黒島は「現地のおじ