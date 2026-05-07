フジテレビ系「ぽかぽか」が７日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。

この日は、女優の黒島結菜がゲスト出演。海外旅行中に前代未聞の盗難被害にあったことを明かした。

黒島は「前は海外旅行、行ったりとか。結構、アクティブに。１人で行って。二十歳（ハタチ）のときに、初めての一人旅をして。キューバに行きました。（旅行中に）財布を盗まれて…」と明かしスタジオを驚かせた。

黒島は「現地のおじさんに声かけられて。『あっちで面白いイベントやってるから行こうよ』って言って。『いいね、いいね！』って言って一緒に行っちゃって。着いてって。で、半日ぐらい一緒に遊んだんです」と述懐。

つづけて「でも、そろそろ帰りたいから、ちょっと危ないし。日が暮れるまでには帰りたいから。『夕方ぐらいに帰りたい』って言って。タクシーで送ってくれて。『じゃあね！バイバイ』って解散したんですよ。そしたらカバンから現金だけ入ってるお財布だけなくなってて…。すっごいショックでした。分かんなくて。いつ盗られたか…」と話した。

澤部が「あんまり聞かないタイプだよね…。そんだけ長い時間過ごす…」と話していた。