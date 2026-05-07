【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESが表紙に登場し、5月1日に発売された『anan 2494号』（マガジンハウス）の緊急重版が決定した。 デビュー6周年をアニバーサリーイヤーとして駆け抜けているSixTONES。現在、全国50公演を回るアリーナツアー爆走中。秋には、3都市にてのスタジアムツアーも決定。その勢いはとどまることをしらない。 そして、彼らの結成日である5