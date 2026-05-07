PolymarketやKalshiなどの予測市場では、一般ユーザーでも将来の出来事を予測してばく大な利益を得る機会があると宣伝されています。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の分析によると、実際にはごく一部の高度な取引者が利益の大半を獲得し、多くの一般ユーザーは損失を出していると、アメリカ経済紙のウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が報じています。Why Almost Everyone Loses-Except a Few Sharks-on Predi