大手事務所に所属したイケメン高校生・きんご（内田金吾）が、彼女とのラブラブショット公開した。【映像】彼女とのラブラブショット（写真あり）ABEMAにて5月6日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#54では、きんごのプライベートデートの話題が上がった。今回、スタジオには『今日好き』の「クライストチャーチ編」で告白成立となったとあ（金沢十亜）