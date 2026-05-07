「重大発表」の意味深予告で注目を集めているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身のサブチャンネルで主催する賞レースのテレビ放送が決まったことを発表した。この日の配信は「粗品から皆様へ重大発表」とのタイトル。冒頭で、自身が主催する賞レースである「ツッコミマン」が「ツッコミスター」とのタイトルで5月23日の午後9時からフジテレビ系で放送されることを発表した。