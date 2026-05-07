K-POPガールズグループの元メンバーによる生々しい証言が、業界の暗部を改めて浮き彫りにしている。【写真】“見せパン”に全身シースルー…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装問題かつて6人組女性グループ「ARIAZ（アリアズ）」で活動したヒョギョンは先日、自身のYouTubeチャンネルを通じてグループ活動の舞台裏を語った。ヒョギョンの主張によれば、センターの座は実力や人気によって決まるのではなく、事務所代表と恋愛関係にあ