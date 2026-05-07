ニトリは5月7日、腰ベルトやバッグのベルトに装着して使える充電式の小型ボックスファン「ベルトに付けられるボックスファン（MN08NR）」を、4月下旬より一部店舗およびニトリネットで販売開始したと発表した。価格は1,990円。「ベルトに付けられるボックスファン（MN08NR）」装着イメージ（左）。本体はダークグレーとホワイトの2色（右）本体にクリップが付いており、腰ベルトやバッグのベルトにはさんで固定できるほか、付属の