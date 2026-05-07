コープみらいからの発表です。【映像】コープみらいからの報告「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫びこの度、当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました。被害に遭われた組合員様、ならびに地域の皆様に多大なるご不安とご不快感をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。1．事実経過2026年4月28日、お届け先の組合員様より「冷蔵品が黄色い液体につかって