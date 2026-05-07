スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が6日、日テレ系ニュース番組『news zero』に生出演。2日に東京ドームで行われた中谷潤人（M.T）との激闘を振り返りつつ、現在の心境を語った。 ■「ゴールは35歳、キリがいい」6年前コメント 様々なテーマでトークが進む中、6年前の出演VTRも流れた。そこで、当時の井上は「ゴールは35歳。いいパフォーマンスができ