首相官邸の公式Xが1日、更新され、「本日より、内閣広報室試行アカウントの運用を試行的に開始しました」と伝えた。その“試行アカウント”では、高市早苗首相側から見た会見の光景などが早くも公開されている。【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景「内閣広報室試行アカウント」という名前のアカウントでは「首相官邸公式アカウントに加え、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに