ダイエッターでも安心して食べられる「蒸しパン」 ダイエットしているので控えたいと思うと、余計に甘いものが欲しくなる…。そんなときにも安心して食べられるヘルシーな「蒸しパン」のレシピです。 プレーンなおから蒸しパンココアパウダーを使ってきなこの風味を楽しめる色合いも楽しめる抹茶紅茶の香りに癒やされる味のバリエーションも豊富で飽きない ほかの味をじゃましないおからをベースに使うので、さまざまな味に変化