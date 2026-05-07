スカイチームは、フランクフルト国際空港ターミナル3に「スカイチームラウンジ」を、4月22日に開設した。広さは550平方メートルで、座席数は126席を備える。欧州における旗艦ラウンジと位置づけられ、グローバル・ラウンジ・ネットワークと共同で運営する。自然をモチーフにしたモダンなデザインで、滑走路を見渡すパノラマビューが特徴。シャワー、防音電話ブース、専用リラクゼーションエリア、VIPスペースを完備する。ダイニン