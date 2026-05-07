国際情勢が安定する気配がない。「このような相場では配当金にフォーカスした投資をするのも選択肢になる」と億り人投資家の桶井道（おけいどん）氏は言う。日本株の多くが3月と9月に権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）を迎えるが、5月に権利付最終日を迎える銘柄もある。本稿は、5月に権利付最終日を迎える増配株に注目する。『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増