米国の核・宇宙研究に関わった科学者らが相次いで死亡・失踪し、共和党議員や右派インフルエンサーの間で陰謀論が拡散。FBIや議会が調査、さらにはドナルド・トランプ大統領の発言にまで発展している。少なくとも11人の米国人科学者が近年、死亡または行方不明になっており、この事態についてトランプは「かなり深刻な問題だ」と述べた。一方、家族や専門家からは「無理な関連づけ」との声も上がっている。【画像を見る】カート・