全国有数のコメどころ南魚沼市でコシヒカリの田植えが始まっています。ことしは中東情勢悪化の影響もあり例年とは事情の違う田植えとなっています。リポート「爽やかな風が吹くこちらの田んぼでは今日絶好の田植え日和を迎えました」南魚沼市の笠原農園では、4月末からコシヒカリの田植え作業を始めました。6日朝からおよそ1.5ヘクタール分の田植えを行いました。笠原農園代表取締役笠原勝彦さん「今年もどんなお