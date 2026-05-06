俳優の西野七瀬さん（31）が5日、アンバサダーを務める映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場し、これまでの人生で体験した“大冒険”を明かしました。映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、世界での累計興行収入が2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）に続く2作目。今作ではマリオたちの