シカゴ・ホワイトソックスが5月3日、公式Instagramを更新。メジャー単独トップとなった13号を放つなど、驚異的な活躍を見せる村上宗隆（26）を称えるユニークなビジュアルを公開した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 投稿されたのは、Google検索をパロディにした「SOX SEARCH」の検索画面