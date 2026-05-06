創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が「創業感謝祭」の一環で、人気のパン6品を108円（税込み）で販売する「感謝割り」第2弾を5月7日から期間限定で実施します。【マジで！】対象のパン6種類がコレです。画像で見ると“狙いやすい”！対象のパンは4月にリニューアルした「練乳ミルククリームの香ばしフランス」のほか、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」「コッペパンたまご」「こだわり