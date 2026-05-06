配信者のがーどまん（27）が5日に自身のYouTubeチャンネルでライブ配信し、人気ユーチューバーで妻の、ふくれな（26）が第1子を妊娠したことを発表した。「2人から報告があります」と題したライブ配信を行い、がーどまんは「れなちゃんが妊娠しました」と発表。「1年間妊活して、あの赤ちゃんができて」とうれしそうに報告した。ふくれなもうなずきつつ、「できました。来てくれました」と笑顔。切迫流産のような症状が出た